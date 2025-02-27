The Economist назвало, за якої умови Зеленський не підпише угоду зі США

Президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі США про доступ до рідкісноземельних корисних копалин, що настане після рамкової угоди, у разі відсутності ширших гарантій безпеки.

Про це пише The Economist з посиланням на джерело в українському уряді, передає 24 Канал. За даними видання, початковий рамковий документ не буде потребувати ратифікації парламентом, тоді як інший передбачатиме це.

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Зеленський не підписуватиме угоду без гарантій безпеки

Видання пише, що достеменно невідомими залишаються низка деталей щодо угоди, зокрема те, як США контролюватимуть новий фонд та яким буде його керування. Один пункт передбачає, що Вашингтон контролюватиме "максимальну суму", яка допустима відповідно до її законів.

Втім, це може суперечити іншому пункту, який вказує на пропорційність інвестицій. Журналісти наголошують, що, ймовірно, угода буде набагато меншою за 500 мільярдів доларів, які американський президент Дональд Трамп вимагав від України у своїх нещодавніх заявах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, така сума є значно перебільшеною, адже військова та фінансова допомога США для України, за незалежними оцінками, сягає понад 120 мільярдів доларів. Водночас у проєкті тексту вилучено всі найбільш суперечливі американські вимоги.

В одному випадку українцям дали "годину на підписання", в іншому – лише шість хвилин. Наразі текст угоди зобов'язує обидві сторони створити спільний фонд для інвестицій в Україну. Очікується, що українці будуть вносити до фонду 50% доходів від майбутніх державних проєктів з видобутку ресурсів, включаючи мінерали, вуглеводні, нафту, газ та інфраструктуру, таку як LNG-термінали та порти,

– ідеться у статті.

The Economist припускає, що це не буде зачіпати поточні операції, такі як великі нафтогазові проєкти, що вже приносять значні суми до бюджету України. Але додають, що така угода є дещо розмитою та більше теоретичною, адже справжні масштаби корисних копалин в Україні невідомі.

Зазначають, що значна частина корисних копалин розташована глибоко під землею або в концентраціях, які є надто низькими для рентабельного видобутку. Можливо, 40% металевих ресурсів розташовані на окупованій Росією території.

Також в угоді не вказані подробиці стосовно переробних та збагачувальних потужностей. Журналісти кажуть, що наразі існує багато прогалин, але сам факт домовленості дозволив Україні виграти час та дати Трампу результат.