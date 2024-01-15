Сигнал для інших країн: чим важлива безпекова угода з Великою Британією

Згідно з безпековою угодою між Україною та Великою Британією, британські військові не братимуть участі у бойових діях за Україну. Та "іспитом" для цієї угоди буде те, як вона спрацює протягом років.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Давид Шарп, зауваживши, що цей договір дуже важливий. Він додав, що нічого подібного з тим, що британці можуть вступити у війну за Україну, не передбачалося. Зазначимо, що домовленості підписали під час візиту до Києва прем'єра Великої Британії.

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"Щось подібне може передбачатися, лише коли Україна вступить у НАТО. І не раніше. Тому ці угоди й підписуються", – сказав Шарп.

Вони ухвалені як часткова альтернатива для вступу України у Північноатлантичний альянс. Велика Британія демонструє свою прихильність політиці, яку розпочав ще експрем'єр Борис Джонсон. Мовиться про допомогу для українців у всіх сферах, які пов'язані з безпекою.

Окрім того, наголошується на довгостроковості такої угоди. І це – дуже важливо, особливо, якщо подібні угоди з Україною підпишуть інші країни Європи.

Цифри, які озвучені на найближчий фінансовий рік – 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, перелік номенклатури озброєння – все це дуже важливо,

– наголосив військовий експерт.

Також в угоді мовиться про допомогу у розвідувальній інформації, бойову підготовку українських військових, сприяння у розвитку українського ВПК та про кібербезпеку.

Тверді наміри

"Це "гарантіями безпеки" неправильно називати. На мій погляд, це – декларація про тверді наміри британців. Не варто цим нехтувати. Тим паче, якщо долучаться інші", – додав Давид Шарп.

Важливо розуміти, що йдеться не про комерційний контракт, коли сторони мають чіткі двосторонні зобов'язання, а про добровільні зобов'язання Великої Британії.

Це загалом одностороннє зобов'язання, за порушення якого не буває санкцій. Треба бути готовими та вміти намагатися попередити, щоби не відбулися ті чи інші зміни у зовнішній політиці Великої Британії, через які вона б вирішила змінити свій підхід,

– наголосив військовий експерт.

Угода між Україною та Великою Британією