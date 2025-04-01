В угоді про корисні копалини не йдеться про НАТО, – Зеленський

1 квітня Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що питання щодо вступу України в НАТО немає в угоді про рідкісноземельні метали. Ба більше, його й не було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".

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Корисні копалини – окремо, НАТО – окремо

Над "мінеральною" угодою працюють українська та американська команди юристів.

Що стосується цієї угоди і питання НАТО – питання НАТО в цій угоді немає і не було,

– заявив Зеленський.

Схожу заяву робив і Трамп. 1 квітня він заявив, що вступ України до НАТО ніколи не був умовою угоди про корисні копалини.

Зверніть увагу! Кілька днів тому Зеленський сказав, що корисні копалини в Україні мають бути захищені НАТО, пакетом стримування та далекобійною зброєю і стовідсотковим укомплектуванням ЗСУ. Це пункти Плану перемоги.