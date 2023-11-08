Мета надто цинічна: як уряд Орбана бачить навчання угорської громади в Україні

На шляху вступу України до Євросоюзу, про що найближчим часом можуть розпочатися переговори, виникла перепона. Угорщина має намір перешкодити цьому процесу через проблеми з мовою та освітою угорців, які живуть в Україні.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу про уявлення влади Угорщини щодо того, як має відбуватися навчальний процес в Україні дітей з угорськомовних родин.

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Багатомовність – величезний ресурс

Угорщина намагається отримати тотальної індульгенції на рівні законодавства України щодо регіонів, де створенні угорськомовні осередки, щоб всі їхні діти навчалися виключно угорською мовою.

В школах протягом усього періоду навчання всі предмети мають викладатися угорською мовою. Також навчання представників угорськомовних родин має проходити в вишах, де викладання також має бути виключно угорською мовою,

– пояснив Томпа намір Угорщини.

На жаль на Закарпатті ще діє угорська партія КМКС, яка стовідсотково є підвладною Віктору Орбану та чинній угорській владі. Ця партія повністю підтримує цю політику та виступає за одномовність.

"Я вже декілька разів виступав з цього приводу, зокрема у Венеційській комісії та просив навести аналогії з країн Європейського Союзу, де б не було багатомовності. Сьогодні багатомовність – це величезний ресурс. Але Орбан та його влада в цьому не зацікавлені", – наголосив голова угорської громади Києва та Київської області.

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Маємо відстоювати права

Угорська влада виховує, на думку Томпа, українських угорців в одномовності, щоб отримати дешеву робочу силу для своєї країни та електоральну силу виборців, які одностайно будуть голосувати за неї. Це їхня цинічна мета.

Водночас Україні потрібно відстоювати свої права в Європейській комісії, в Раді Європи, Венеційській комісії стосовно того, що на сьогодні Київ виконав більше, ніж міг щодо прав національних меншин.

"Прийнятий в нашій державі закон "Про національні меншини (спільноти) України" повністю відповідає всі європейським хартіям щодо захисту мов та культури національних меншин", – зазначив Тібор Томпа.

Що відомо про позицію Угорщини щодо питання мови та освіти угорців в Україні