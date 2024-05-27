У Німеччині вимагають від Орбана терміново розблокувати військову допомогу Україні

Вже рік ЄС намагається відправити до України транші для воєнної допомоги. Втім, на заваді цьому стоїть позиція Угорщини.

Угорщина має розблокувати військові транші в рамках Європейського фонду миру, аби допомогти Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Європа сильна лише тоді, коли об'єднана

Бербок наголосила, що Європа демонструє свою силу лише тоді, коли об’єднана, і війна Росії проти України вкотре це підтвердила. Вже рік Євросоюз не може передати транші для воєнної допомоги з Європейського фонду миру через позицію Угорщини.

Саме тому я, як і мої колеги тут, терміново звертаюся до Угорщини із закликом нарешті відновити підтримку України задля забезпечення миру,

– заявила Бербок.

Німеччина оголосила про додатковий пакет гуманітарної допомоги

Міністерка також засудила атаку Росії по гіпермаркету у Харкові та оголосила про виділення додаткової гуманітарної допомоги на суму в 60 мільйонів євро. Про це Бербок заявила напередодні засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Вона також зазначила, що "російський терор спрямований саме проти людей та проти нормального життя в Україні". На її думку, Росія завдає ударів по ТЦ, аби поширити страх та терор.

Саме тому союзники повинні надати ширшу підтримку для України.

Як федеральний уряд, ми виділяємо додатково 60 мільйонів євро для цього, зокрема, для східної України. Тому що на сході України все ще бракує всього. Люди страждають від російської терористичної окупації вже понад два з половиною роки,

– сказала Бербок.

Вона додала, що німецький уряд продовжує надавати гуманітарну допомогу на сході України разом із міжнародними партнерами.

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