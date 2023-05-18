Угорщина торгує проблемами: з чим пов'язані її скандальні заяви щодо України

Після візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Пекіну, Угорщина заявила про блокування європейської допомоги Україні та непідтримку нових санкцій проти Росії. Це своєрідна геополітика країни.

Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. Він детально пояснив дії Угорщини.

Дивіться також "Винуватцем є Україна", – Угорщина зробила нахабну заяву про війну з Росією

Створює і продає проблеми

Геополітика Угорщини полягає в тому, щоб "бути частиною рішення в тих проблемах, де вона сама є їх частиною", відзначив Саакян. Він пояснив, що цей крок був запланований заздалегідь. І таким чином країна демонструє свою підтримку Китаю та можливість одночасно грати на декількох дошках.

"Угорщина завжди торгує проблемами: вона створює їх і продає. І також вона торгує шантажем, зловживає своїм правом вето і монопольним правом прийняття рішень або долучення до них. Тому для Угорщини фактор Туреччини є картою на столі. Фактор Китаю – це теж є карта, Росія так само. Угорщина намагається продавати і капіталізувати власну токсичність", – відзначив політолог.

Олег Саакян про політику Угорщини: дивитись відео

Він додав, якщо Угорщина не може стати частиною рішення, то вона може демонструвати як стане частиною проблеми і з нею треба домовлятися, щоб цю проблему не робила.

Заяви Угорщини: останні новини