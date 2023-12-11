Не час для розбрату: як у ЄС хочуть переконати Угорщину не "вставляти палиці в колеса" Україні

В ЄС ще немає одностайності щодо відкриття переговорів про вступ України та виділення 50 мільярдів євро в межах "Ukrainian Facility". Верховний представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що зараз не час зменшувати підтримку нашій державі.

11 грудня у Брюсселі відбувається зустріч міністрів закордонних справ ЄС напередодні засідання Європейської ради, що пройде наприкінці цього тижня. У той час, коли угорський прем'єр Віктор Обран загрожує заблокувати відкриття переговорів з Україною про вступ до ЄС, міністри сподіваються знайти спільне рішення, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Не час для послаблення підтримки України

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що Орбан продовжує свої візити по світу, відвідавши Еммануеля Макрона та побувавши на інавгурації президента Аргентини.

Є надія на те, що європейська єдність не буде порушена, тому що це не той момент, щоб послабити нашу підтримку України. Якраз навпаки, це момент для того, щоб її збільшити,

– заявив Боррель.

Розблокування коштів для Будапешта

10 грудня на церемонії інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея були присутні президент Зеленський та прем'єр Угорщини Віктор Обран. Журналісти зафільмували момент, як лідери перекинулися кількома словами. Сам лідер України розповів, що поговорив із угорцем "відверто про наші європейські справи".

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен підкреслила, що протягом останніх місяців позиція Угорщини була "дуже плачевною". Вона закликала підтримувати Україну не лише задля курсу Києва, а й заради "власного курсу ЄС". Валтонен відповіла, чи можна змінити позицію Угорщини, виділивши для них кошти із заморожених фондів.

Це не повинно бути предметом торгу, але, звичайно, в цій ситуації ми повинні знайти всі можливі канали, які можуть допомогти знайти рішення,

– наголосила міністр.

Фінська міністерка впевнена, що лідери зможуть ухвалити рішення щодо України, оскільки допомога для України є "стратегічним пріоритетом на довгострокову перспективу".

Коментуючи угорську позицію, латвійський міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш заявив, що Рада ЄС та Єврокомісія "знайдуть рішення", яке задовільнить Будапешт. Він наголосив, що наразі ще немає одностайності щодо відкриття переговорів про вступ та виділення фінансової допомоги Україні.

Ми стикалися з багатьма внутрішніми викликами в минулому, і кожного разу ми були на висоті й долали їх, я думаю, і я зроблю все можливе, щоб подолати будь-які труднощі, з якими ми зіткнулися сьогодні,

– сказав Кріш'яніс Каріньш.

Безпекові зобов'язання перед Україною

Зазначимо, у Брюсселі засідає Рада міністрів закордонних справ ЄС за участі українського міністра Дмитра Кулеби. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель має представити міністрам план безпекових зобов'язань перед Україною, який раніше узгодили з Києвом.

Щодо зобов'язань у сфері безпеки, які полягають, головним чином, у збільшенні можливостей Європейського фонду миру, а також у координації двосторонніх угод між державами-членами та Україною і того, що ми робимо на рівні Європейського Союзу,

– сказав Боррель.

Орбан погрожує заблокувати відкриття переговорів про вступ України до ЄС