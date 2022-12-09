Орбан не хоче ділитися з Україною: Угорщина блокує надання нашій державі фінансової допомоги

Угорщина блокує надання Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Насамперед це пов'язано з тим, що прем'єр країни Віктор Орбан також хоче отримати гроші від ЄС.

Таку думку 24 каналу озвучив голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа. За його словами, Будапешт вже 2 роки не отримував допомоги від Європейського Союзу.

Зверніть увагу Неправильно зрозуміли, – Орбан цинічно збрехав, що Угорщина не ветувала допомогу ЄС для України

Ні собі, ні людям

Так, Орбан хоче, що ці гроші надавав не Євросоюз, а кожна країна окремо. Тобто кожна держава ЄС має отримати певну частку, на Угорщину в такому разі припадає близько 187 мільйонів євро.

Підривна політика Орбана пов'язана з тим, що за його часи Угорщина порушила всі закони правової держави й він не отримує та навряд отримає допомогу від Європейського Союзу,

– пояснив голова угорської громади Києва та області.

Він зазначив, що влада угорського лідера не дотримується базових принципів демократичної країни та прав людини. Крім того, Орбан і його команда "підім'яли під себе" судову владу та фактично всі засоби масової інформації – на території країни не працюють опозиційні медіа. Тобто прем'єр Угорщини підлаштував країну під себе та свій уряд.

Томпа прокоментував блокування Угорщиною допомоги для України від ЄС: дивіться відео

Орбан намагається виправдатися, але він бреше

Орбан заявив, мовляв, Угорщина не блокувала надання Україні 18 мільярдів від ЄС. Так, Будапешт посилається на те, що нібито не було голосування щодо надання фінансової допомоги. Утім, на думку Томпи, це все неправда й угорський лідер грається.

Річ у тім, що міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, який є підручним Орбана, взагалі ветував голосування. Тож до нього так і не дійшло.

Це неправда, Орбан блокував виділення для України 18 мільярдів,

– наголосив голова угорської громади Києва та області.

На його думку, країни ЄС знайдуть спосіб як "знайти управу" на угорського прем'єра.

Надання Україні 18 мільярдів допомоги: що відомо