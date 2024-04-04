500 мільйонів "висять у повітрі": Кулеба розповів, як Україна намагається розблокувати транш ЄС
Україна працює над розблокуванням 500 мільйонів євро військової допомоги, які досі блокує Угорщина. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що роботу ведуть постійно.
На полях засідання НАТО у Брюсселі Кулеба також мав зустріч зі своїм угорським візаві. Про це він повідомив за результатами свого візиту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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500 мільйонів "висять у повітрі"
Очільник МЗС України зазначив, що наразі "у повітрі висить" питання щодо розблокування Угорщиною восьмого траншу в межах Європейського фонду миру. Зазначимо, Будапешт досі блокує платіж сумою в 500 мільйонів євро.
Ми зробили кроки, необхідні для того, щоб це блокування було зняте. Є відповідь України на ті 11 пунктів Угорщини, які вона передала в Ужгороді. Ми готові рухатися й експерти продовжують працювати над тим, щоб вирішити ці 11 пунктів,
– сказав Кулеба.
Очільник МЗС України наголосив, що роботу постійно ведуть. Також він зазначив, що мав нормальну розмову з Петером Сійярто під час двосторонніх перемовин вчора.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
- Після так званих "виборів президента" у Росії прем'єр Віктор Орбан одним з перших привітав Путіна з перемогою. Говорячи про війну в Україні, Орбан зауважив, що Угорщина – на боці миру. "Ми переконані, що продовження діалогу є фундаментальною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", – заявив прем'єр.
- Будапешт також не підтримує використання доходів, які генерують заморожені активи Росії, на військову допомогу для України. Однак Угорщина не проти, якщо ці кошти підуть на інші не військові потреби нашої держави. Зокрема, про це заявив політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан.
- Також Угорщина не вірить, що Україна може стати членом ЄС до того, як закінчиться війна з Росією. Радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан вважає, що наша країна не готова до переговорів про вступ до ЄС та повинна ще його "заслужити".