Угорщина – член НАТО та ЄС, і потрібна нам для ухвалення рішень у цих організаціях, – Кулеба

Між Україною та Угорщиною не надто приязні стосунки. Однак налагодити зв'язки таки доведеться. Адже Угорщина є країною Євросоюзу та входить до НАТО. Хоча і перебуває під значним впливом Росії.

3 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яки перемогу здобула партія "Фідес" чинного прем'єрміністра Віктора Обрана. Оголошуючи про свою перемогу, угорський політик заявив, що йому довелося боротися і проти українського президента Володимира Зеленського. Такі слова викликали здивування як в українського МЗС, так і самого Зеленського.

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При чому Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що перед Орбаном постане вибір або залишається з Європою як країна ЄС, або з Росією.

"Я особисто вважаю, що цей момент вибору настане скоріше рано, аніж пізно. Ми маємо поважати Угорщину як державу, яка є нашим сусідом. Але ми маємо розуміти, що прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан і його політична сила, яка виграла парламентські вибори – вона має надзвичайно тісні зв'язки з Російською Федерацією", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як приклад український дипломат навів той факт, що російський диктатор Володимир Путін був чи не перший, хто привітав Орбана та його партію з перемогою на виборах.

Саме членство в ЄС та НАТО робить Угорщину важливою для України. Адже рішення в цих організаціях приймається колегіально.

"Це сусід, це член НАТО та ЄС. І він нам потрібен для ухвалення тих рішень, які розробляються зараз в тих організаціях для сприяння Україні та для захисту європейської безпеки загалом", – відзначив Дмитро Кулеба.

Варто додати, що вже 6 квітня в Брюсселі відбудеться засідання НАТО, на якому можуть схвалити постачання нової партії зброї для України.