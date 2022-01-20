Угорщина готова підтримати приєднання України до НАТО, але висунула умову

Угорщина готова підтримати вступ України до НАТО, якщо Київ проведе низку серйозних змін. Зокрема мовиться про права нацменшин на освіту рідною мовою.

Про це повідомив очільник угорського МЗС Петр Сійярто в інтерв'ю російським пропагандистам.

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Українцям треба провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин,

– сказав він.

На цьому дипломат не зупинився та зробив дивну заяву про те, що "права етнічних угорців на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються".

"Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", – додав він.

Вступ України до НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

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