Про це заявив високопоставлений європейський дипломат "офф рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За якої умови Угорщина може підтримати санкції проти російського зерна

Співрозмовник зазначив, що Угорщина не підтримує політику санкцій ЄС, однак робить власні розрахунки на основі національних інтересів країни.

На питання чи підпадає російське зерно під національні інтереси Будапешту, дипломат відповів, що все залежить від того, як Єврокомісія сформує документ.

Зараз найбільша проблема для Угорщини це українське зерно. Чесно кажучи, угорських фермерів найбільше хвилює не російська агропродукція, а українська,

– заявив дипломат.

Перед цим Угорщина заявила, що проти використання заморожених активів Росії на зброю Україні. Політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан сказав, що Угорщина не надає Києву військову допомогу, адже це є "червоними лініями".

Але якщо кошти будуть йти на іншу сферу і це не суперечить основним угорським інтересам, то ми готові до переговорів,

– запевнив Балаш Орбан.

Єврокомісія запропонувала 90% від доходів від заморожених активів Росії витрачати на закупівлю військової техніки, ще 10% – на відбудову України.

В Брюсселі відбувається саміт ЄС