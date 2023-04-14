Витік даних Пентагону: Угорщина могла секретно допомагати з поставками зброї в Україну

Витік даних Пентагону може свідчити про те, що Угорщина таки дозволила транспортувати зброю в Україну своєю територією. Принаймні це стосується повітряного простору Угорщини.

Опубліковані секретні документи Пентагону свідчать, що Угорщина, ймовірно, може таємно допомагати з доставкою зброї в Україну.

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Угорщина могла допомогти з вертольотами

В одному з таких документів мовиться, що Угорщина могла дозволити використовувати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення зброї, хоча раніше влада країни заявляла, що не робитиме цього.

Документ детально описує план, згідно з яким українські пілоти перелетять на подарованих гелікоптерах з Хорватії в Україну "через повітряний простір Угорщини".

Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не тільки показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, але й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені по землі або рейсами до Польщі,

– мовиться у статті.

Витік даних США: що відомо про зброю

Хоча офіційні особи в Україні стверджують, що за витоком даних приховується російська ІПСО, злиті документи вказують на те, що Київ, ймовірно, підтримують ті країни, які нібито мали б бути наближені до Кремля.

Зокрема, витік секретних документів у США вказує на те, що Сербія нібито погодилася постачати летальну зброю Україні. Водночас у Сербії спростували цю інформацію і наголосили, що хтось намагається дестабілізувати країну.

Інформація про Угорщину та Сербію може бути неправдивою. Зокрема, у США, хоч і затримали першого підозрюваного, повідомили, що деякі з документів однозначно є підробленими.

Міністр оборони України Олексій Резніков теж зазначив, що "злито" дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності або вже застаріла.

Варто наголосити, що в контексті Сербії ще до витоку даних Росія звинувачувала Белград у допомозі Україні. Кремль почав просувати наратив про сербську зброю в України на тлі очевидного зближення Белграда з ЄС, що турбує Москву.

Крім того, слід нагадати, що не все так добре у відносинах Росії та Угорщини, хоча угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто нещодавно побував у Москві.

Зокрема, Росія зарахувала Угорщину до списку так званих "недружніх" країн. У Москві обурені, що Будапешт приєднався до антиросійських санкцій, введених проти кремлівського режиму за війну проти України.

Однак "злиті" дані вказують не тільки на буцімто допомогу для України. Нібито таємні документи свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї, попри попередження західних країн.