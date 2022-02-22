Угорщина насправді підтримала санкції проти Росії

ЗМІ поширювали інформацію, що Угорщина не підтримувала новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу. Втім, у посольстві країни заперечили це.

Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці дипломатичної установи. Там запевнили, що Угорщина віддана підтримці України.

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Що спочатку повідомили у ЗМІ

22 лютого американський телеканал CNBC розповідав, що Євросоюз готується запровадити новий пакет антиросійських санкцій. Журналісти стверджували, що Угорщина нібито не підтримала цю ініціативу.

Мовиться про обмеження, які врешті таки ввели про 351 російського депутата (стільки голосували за визнання бойовиків) й інших осіб та компаній.

"Всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо Росії, крім однієї – Угорщини. Там говорять про важливість діалогу", – повідомляло ЗМІ, посилаючись на дипломатичні джерела.

Угорщина все це спростувала

В угорському посольстві заявили, що інформація ЗМІ не відповідає дійсності. Як підкреслили дипломати, побачивши новину про те, що Угорщина нібито не підтримує рішення ЄС щодо санкцій у відповідь на російську агресію, вони дуже здивувалися. Адже це – зовсім не так.

Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вкотре підтвердив це 22 лютого час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Ми повністю підтримуємо кроки Євросоюзу. Ми відкидаємо будь-які спроби порушити відносини Угорщини з ЄС та Україною,

– наголосили у відомстві.

Зазначимо, що Угорщина переміщує війська до українського кордону. Там стверджують, що роблять це для захисту держави та вирішення потенційних гуманітарних питань.