Угорщина не отримає 20 мільярдів євро, поки не виконає умови, – глава Єврокомісії

У Єврокомісії заявили, що близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини залишатимуться замороженими. Вони будуть такими доти, доки Будапешт не виконає необхідні умови.

Будапешт повинен виконати всіх необхідні умови. Про це 17 січня під час виступу у Європарламенті заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Урсула фон дер Ляєн назвала причини замороження фінансування

Фон дер Ляєн нагадала, що у травні 2023 року Угорщина прийняла новий закон про реформу правосуддя, який враховує низку рекомендацій Єврокомісії. Вона зазначила, що він посилює незалежність судової влади та обмежує можливість політичного втручання в судову систему.

За її словами, ухвалення цього закону було необхідним для того, щоб Угорщина, за словами глави ЄК, виконала умови для отримання коштів із фонду згуртованості.

Однак близько 20 мільярдів євро залишаються для Будапешта замороженими, тому що політика всередині Угорщини непокоять Єврокомісію.

Вони (20 мільярдів євро) призупинені з причин, які включають занепокоєння щодо прав ЛГБТІК, академічної свободи та права на притулок. Деякі з них заблоковані в рамках механізму обумовленості. І вони залишатимуться заблокованими доти, доки Угорщина не виконає всіх необхідних умов,

– сказала президентка Фон дер Ляєн.

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