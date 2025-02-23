Зеленський нагадав Орбану, що НАТО не повинно було розширюватися на Угорщину

Володимир Зеленський згадав про розмови, що НАТО нібито несе відповідальність за війну, адже воно мало домовленості з Росією не розширюватися на схід. Він звернувся до угорського та словацького лідерів, які спекулюють на цьому питанні, та нагадав, що вони теж частина Східної Європи.

Розмови про нерозширення НАТО на схід шкодять безпеці як Угорщини, так я Словаччини, чиї лідери про це люблять говорити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Чому в Угорщині та Словаччині не повинні говорити про нерозширення НАТО на схід

Зеленський зазначив, що якщо НАТО та Москва домовлялися, що НАТО не буде розширюватися на схід, то чому Угорщина встипила до Альянсу. Він вважає, що їй чи Словаччині не варто підіймати це питання.

У мене питання: яким чином лідер Угорщини, країни яка отримала членство НАТО у 1999 році і входила у список тих країн, на які не повинно було розповсюджуватися розширення НАТО, не боїться підіймати це питання. Якщо відматувами все назад, то у списку цих країн, які, на думку Путіна, не повинні бути в НАТО після розподу Радянського Союзу, будуть Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія, Балтійські країни, Польща, Словаччина. Великий привіт Фіцо і Орбану,

– сказав Зеленський.

Зеленський додав, що такі заяви з вуст Орбана чи Фіцо ставлять їх власні країни під удар. Адже, якщо Україна не вистоїть, то вони будуть наступними.

Президент України зазначив, що цей приклад є дуже небезпечною риторикою.

Я хочу, щоб президент Трамп розмовляв зі мною, з тими, хто за столом, а не ходять навколо цього столу,

– підкреслив Зеленський.