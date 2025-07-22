Угорщина та ОАЕ розробили установку SkyKnight до Skynex, що може ефективно боротися з "Шахедами"

Оборонні підприємства Угорщини та Об’єднаних Арабських Еміратів презентували спільну розробку системи протиповітряної оборони. Вона виглядає особливо доречною в контексті викликів, з якими стикається Україна.

Їх розробка повинна працювати у межах комплексу Skynex. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про нову розробку Угорщини та ОАЕ?

Хоч оборонна взаємодія між Угорщиною та Еміратами донедавна не фігурувала в публічному просторі, результатом їхнього нового партнерства стала зенітна система SkyKnight. Вона має працювати в межах комплексу Skynex і призначена для нейтралізації великої кількості повітряних цілей, зокрема дронів-камікадзе.

За інформацією порталу Hartpunkt, під час державного візиту президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нахайяна до Угорщини було підписано масштабну угоду між угорською компанією 4iG та еміратською Edge Group. Документ передбачає подальшу спільну розробку озброєння, зокрема дронів та засобів боротьби з ними, а також створення систем управління та зв’язку, які відповідатимуть стандартам НАТО.

Про SkyKnight відомо небагато. Установка здатна нести до 60 малогабаритних зенітних ракет, які мають забезпечити ефективне перехоплення дронів у великій кількості. Хоч технічні характеристики не розкриваються, наголошується на гнучкій інтеграції цієї системи як додатку до зенітно-артилерійського комплексу Skynex.

Також оголошено про спільну розробку ударного дрона-камікадзе Shadow 25 і баражуючого боєприпасу Shadow 50. Поява цих продуктів свідчить про амбіції вийти на глобальні ринки, бо, наприклад угорська армія, поки що не має Skynex на своєму озброєнні, а от Угорщина для ОАЕ могла виступити гарним плацдармом для подальшої експансії на оборонний ринок Європи.

У перспективі наша країна зможе або придбати описану вище розробку, або ж створити власний аналог для інтеграції до Skynex.

Новітні розробки озброєнь Угорщини та ОАЕ