Угорщина та ОАЕ розробили установку SkyKnight до Skynex, що може ефективно боротися з "Шахедами"
- Угорщина та ОАЕ представили систему протиповітряної оборони SkyKnight, призначену для нейтралізації великої кількості повітряних цілей, включаючи дрони-камікадзе, в межах комплексу Skynex.
- Під час візиту президента ОАЕ до Угорщини підписано угоду між угорською 4iG та еміратською Edge Group, що передбачає спільну розробку озброєння, включаючи дрони та системи управління за стандартами НАТО.
- SkyKnight здатна нести до 60 малогабаритних зенітних ракет, а також оголошено про розробку дрона-камікадзе Shadow 25 і боєприпасу Shadow 50 для глобальних ринків.
- Угорщина для ОАЕ може стати плацдармом для експансії на європейський оборонний ринок, з можливістю інтеграції цих розробок в Україні.
Оборонні підприємства Угорщини та Об’єднаних Арабських Еміратів презентували спільну розробку системи протиповітряної оборони. Вона виглядає особливо доречною в контексті викликів, з якими стикається Україна.
Їх розробка повинна працювати у межах комплексу Skynex. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.
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Що відомо про нову розробку Угорщини та ОАЕ?
Хоч оборонна взаємодія між Угорщиною та Еміратами донедавна не фігурувала в публічному просторі, результатом їхнього нового партнерства стала зенітна система SkyKnight. Вона має працювати в межах комплексу Skynex і призначена для нейтралізації великої кількості повітряних цілей, зокрема дронів-камікадзе.
За інформацією порталу Hartpunkt, під час державного візиту президента ОАЕ Мухаммада бін Заїда Аль Нахайяна до Угорщини було підписано масштабну угоду між угорською компанією 4iG та еміратською Edge Group. Документ передбачає подальшу спільну розробку озброєння, зокрема дронів та засобів боротьби з ними, а також створення систем управління та зв’язку, які відповідатимуть стандартам НАТО.
Про SkyKnight відомо небагато. Установка здатна нести до 60 малогабаритних зенітних ракет, які мають забезпечити ефективне перехоплення дронів у великій кількості. Хоч технічні характеристики не розкриваються, наголошується на гнучкій інтеграції цієї системи як додатку до зенітно-артилерійського комплексу Skynex.
Також оголошено про спільну розробку ударного дрона-камікадзе Shadow 25 і баражуючого боєприпасу Shadow 50. Поява цих продуктів свідчить про амбіції вийти на глобальні ринки, бо, наприклад угорська армія, поки що не має Skynex на своєму озброєнні, а от Угорщина для ОАЕ могла виступити гарним плацдармом для подальшої експансії на оборонний ринок Європи.
У перспективі наша країна зможе або придбати описану вище розробку, або ж створити власний аналог для інтеграції до Skynex.
Новітні розробки озброєнь Угорщини та ОАЕ