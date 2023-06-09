Це жест РПЦ, – в Угорщині підтвердили інформацію про передачу українських військовополонених

Угорщина підтвердила заяву Російської православної церкви про передачу полонених українців. Напередодні у ГУР зазначили, що перевіряють інформацію.

Інформацію про те, що РПЦ передала Угорщині військовополонених, підтвердив віцепрем'єр Жолт Шем'єн. За даними ЗМІ, йдеться про 11 українців.

До теми ГУР перевіряє заяву РПЦ про передачу Угорщині полонених українців

Угорщина підтвердила передачу полонених українців

Все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою,

– цинічно заявив віцепрем'єр.

Жолт Шем'єн в Угорщині відповідає за церковні справи. Він прокоментував координацію транспортування 11 полонених. Сказав, що це його "людський і патріотичний обов'язок".

Зверніть увагу! Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна перевіряє інформацію про передачу наших людей. Зокрема, МЗС зв'язалося з угорськими дипломатами. Однак, у Будапешті тоді не підтверджували дану інформацію. Окрім того, заяви РПЦ раніше не підтверджував і Жолт Шем'єн.

Водночас Юсов зауважив, що розвідка мала інформацію про ІПСО, яку готували російські спецслужби за участі РПЦ. Зокрема, її мета полягала у відновленні репутації та піднятті іміджу на території ЄС.

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Що цьому передувало