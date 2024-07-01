Угорщина почала головувати у Раді ЄС: чи варто готуватись Україні до нових капостей

Від 1 липня Угорщина головуватиме у Раді ЄС на пів року. Відомий своєю проросійською політикою прем'єр Угорщини Віктор Орбан не змінить своєї позиції.

Однак Україні нічого не загрожує, адже ЄС цього не допустить. Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва та області Тібор Томпа, зауваживши, що Орбан буде просувати й інші важливі питання, а головування є формальним процесом.

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Чи варто готуватись Україні до нових капостей

За словами очільника, нічого страшного зі сторони Угорщини для України та українських громадян наступні пів року не станеться. Адже вся ця функція головування є просто символічною, в її основі лежить одна мета.

Віктор Орбан повинен скликати членів уряду всього Європейського Союзу для розв'язку нагальних європейських проблем,

– пояснив Томпа.

Очільник розповів, що, на жаль, Орбан зараз висунув 7 пунктів, які повинен розглянути ЄС, в яких немає питань щодо України. Там є питання конкурентоспроможності ЄС, міграції та демографічних проблем.

Найближчим часом, що не дивно, Орбан може доповісти про свою програму, що б він хотів втілити у Європейському Союзі, не раніше кінця серпня – початку вересня 2024. Однак рішення щодо всіх цих ідей буде однозначно приймати лише президент Ради ЄС не раніше грудня,

– зауважив Томп.

Попри те, що Орбан любить "ставити палки в колеса" Україні, європейські інституції налаштовані так, що він цього зробити не зможе.

Так, будуть проросійські наративи, нікуди від цього не дітися, але Україна, як і рухалась, так і буде рухатись в євроатлантичному напрямку,

– підкреслив очільник.