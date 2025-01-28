Без Трампа не обійшлося: як Євросоюз переконав Орбана підтримати санкції проти Росії

У Європейському Союзі продовжили раніше ухвалені санкції проти Росії. Попри заяви Віктора Орбана про негативне ставлення до цього, Угорщина також підтримала це рішення. Думку прем'єра міг змінити Дональд Трамп.

Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зазначивши, що Орбан під час виступу на угорському радіо заявив, що він не підтримуватиме Україну. Крім того, прем'єр Угорщини стверджував, що начебто всі санкції проти Росії мають бути зняті.

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Зміна риторики Угорщини

На думку Тібора Томпи, зміна риторики Угорщини щодо продовження санкцій проти Росії пов'язана не із діями Європейського Союзу – до цього причетні США.

Марко Рубіо – Держсекретар Сполучених Штатів Америки зателефонував Петеру Сіярто (міністр закордонних справ Угорщини – 24 Канал) та сказав, що Дональд Трамп навпаки заявив про посилення санкцій проти Росії,

– сказав голова угорської громади.

У США наполягають на тому, щоб обмеження для Росії тривали й надалі.

Цікаво. Політолог Микола Давидюк вважає, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан готовий зрадити Владіміра Путіна, якщо це вигідно для його країни. Угорщина та Словаччина закуповують російський газ за зниженими цінами, а потім перепродають його в Італію чи Німеччину, отримуючи прибуток. Це підтверджує, що Орбан шукає можливостей отримати вигоду, навіть тимчасово йдучи на поступки.

Тібор Томпа підкреслив, що Марко Рубіо, ймовірно, нагадав про обов'язки Угорщини у Європейському Союзі. Мовиться про дотримання спільних позицій щодо країни-агресорки, зокрема ухвалення 15-го пакету санкцій.

"Петер Сіярто після цього абсолютно нічого не міг зробити в Брюсселі, тому підписав це (документ про продовження санкцій проти Росії – 24 Канал). Він заявив, що нібито натомість отримав якісь гарантії, проте це не так", – висловився він.