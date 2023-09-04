Угорщина погрожує заблокувати вступ України до ЄС: у Єврокомісії відреагували

Балаш Орбан вважає, що Україна утискає угорську нацменшину, тож Угорщина погрожує заблокувати вступ нашої країни до ЄС. У Єврокомісії кажуть, що в деяких сферах є прогрес, але в інших його "треба більше".

Політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан заявив, що Угорщина може заблокувати подальші кроки на шляху вступу України до ЄС, зокрема через "утиски" угорської нацменшини. У Єврокомісії зазначили, що Україні необхідно досягти більшого прогресу в цьому питанні. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу із Брюсселю.

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Що відомо про ситуацію

Відповідаючи на питання журналістів, речниця Єврокомісії Ана Пізонеро зазначила, що влітку єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку для України. Під час усного звіту були зазначені питання, над якими ще варто попрацювати.

Очевидно, що в деяких сферах є прогрес. В інших сферах необхідно досягти більшого прогресу, в тому числі коли мова йде про меншини. Необхідно також дотримуватися рекомендацій Венеціанської комісії, яку ми поважаємо,

– сказала речниця Єврокомісії.

За її словами, зараз Єврокомісія працює над звітами про прогрес виконання рекомендацій країнами-кандидатами. Офіційна оцінка очікується в жовтні.

Зазначимо, Балаш Орбан назвав позицію України щодо угорської нацменшини "абсолютно неприйнятною". За його словами, уряд Угорщини не буде підтримувати процес розширення ЄС, поки ця проблема не буде вирішена.

Єврокомісія про зустріч Путіна та Ердогана

У Єврокомісії очікують, що після зустрічі президента Туреччини Реджепа Ердогана та Путіна Росія повернеться до Чорноморської зернової угоди й припинить незаконну агресію проти України, зокрема проти експорту українського зерна. Про це заявив речник Єврокомісії Пітер Стано.

У відомстві засудили чергову масштабну атаку Росії на Одеську та Дніпропетровську області минулої ночі. За словами Пітера Стано, окупанти обстріляли об’єкти для експорту українського зерна, в тому числі в районі Дунаю.