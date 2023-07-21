Угорщина далі шантажує ЄС: прагне заблокувати виділення 20 мільярдів на оборону України

Угорщина продовжує лобіювати свої інтереси в обмін на підтримку допомоги для України. Будапешт намагається заблокувати 20 мільярдів євро, які хочуть виділити на оборонні потреби нашої держави.

В Угорщині вкотре йдуть на шантаж, щоб досягнути бажаного для себе результату. Представники країни виступили проти виділення коштів та пояснили свою позицію.

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Хочуть зняття санкцій

Свою різку позицію угорці озвучили під час обговорення щодо створення спецсекції, спрямованої на допомогу нашій державі у Європейському фонді миру. Представники Будапешта зазначили, що гроші не виділятимуть доти, поки у Києві не скасують санкції, накладені на угорський OTP Bank. Зауважимо, що його визнали "міжнародним спонсором війни". Причина – співпраця з російськими військовими.

Зверніть увагу, що OTP Bank внесло до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК. Угорський банк фактично визнав так звані "Л/ДНР", а також кредитував військових країни-агресорки.

Сійярто продовжує іронізувати

Не минулося без іронічного жарту від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Він був пов'язаний з назвою Європейського фонду миру. Будапешт і цього разу не оминув можливості просувати наратив про те, що буцімто "Захід спонсорує та затягує війну". І що відбувається це, власне, через постачання нашій державі зброї.

Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань Фонду, доки не буде розв'язано питання з OTP,

– підкреслив Сійярто.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель напередодні повідомив про створення спеціальної секції для допомоги Україні у Європейському фонді миру. Впродовж чотирьох років нашій державі на оборонні потреби виділятимуть по 5 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Угорщина не вперше блокує виділення нашій державі коштів. Будапешт продовжує використовувати справу OTP, щоб шантажувати ЄС.

Слід розуміти, що Угорщина активно підтримує Росію, блокує нові санкції, які запроваджує ЄС. І це, за словами Михайла Подоляка, свідчить про "зневагу до цінностей Євросоюзу".