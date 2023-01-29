Орбан піднімає ставки: чи вдасться ЄС подолати вето Угорщини на "ядерні" санкції проти Росії

Євросоюз готує 10-й пакет санкцій проти Росії. Проте прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що будь-які обмеження, які стосуватимуться атомної енергетики Росії, його країна буде блокувати. Чи вдасться ЄС подолати вето Угорщини – читайте пояснення у статті.

Про позицію Угорщини 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він вважає, що ці "ядерні" санкції проти Росатому точно з’являться.

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Орбан показує Росії, нібито він відстоює інтереси

На його думку, ці санкції будуть "м’якшими", ніж того хотіла б Україна.

І з Угорщиною доведеться домовлятися до певної міри. Зрозуміло, що зараз Орбан своїми заявами "піднімає ставки" та виборює простір для компромісу з Угорщиною, аби показати Росії, нібито вони відстояли інтереси, але не на 100 відсотків,

– пояснив Саакян.

За його словами, Угорщина вже не вперше так "піднімає ставки".

"Крім того, Угорщина "ходить по лезу ножа", бо ві Європі все більше піднімається питання реформи всередині ЄС щодо того, що Угорщина занадто часто зловживає своїм правом вето в геополітичних питаннях", – зазначив політолог.

Він додав, що Україна тут є "заручником" поведінки угорської еліти. Тим більше, як наголосив експерт, україно-угорські відносини теж далекі від ідеальних.

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Угорщина в напружених відносинах з усіма сусідами

Політолог зауважив, що в Угорщини відсутня добросусідська політика при керівництві Орбана.

Вони пересварилися і в напружених відносинах з усіма своїми сусідами. Тут проблема не лише в тому, що Україна не були послідовною, а й в тому, що внутрішня політика Угорщини домінує над зовнішньою та над національними інтересами країни,

– заявив Саакян.

Також він зазначив, що використання угорського фактору на Закарпатті створює додаткові карти в руках Орбана якраз перед прийняттям 10-го пакету санкцій проти Росії.

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