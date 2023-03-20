Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордеру на арешт Путіна

Угорщина не підтримала спільну заяву Європейського Союзу про міжнародний ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна. Через це високий представник ЄС Жозеп Боррель озвучив заяву тільки від свого імені, а не від імені всіх членів.

Про це виданню повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Користуючись принципом одностайності в ухваленні рішень Європейського Союзу, Угорщина заблокувала спільну заяву.

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Боррелю доводилося озвучити персональну заяву

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель після блокування спільної заяви з боку угорських представників, виступив перед журналістами зі своїм зверненням.

ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні,

– наголосив Боррель.

Спільні заяви блокували не тільки угорські дипломати. Міністри юстиції Євросоюзу опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Путіна. Однак угорські представники її не підписали.

Будапешт, як звично, гальмує процеси ЄС у контексті війни Росії проти України. Однак видання відзначає, що, ймовірно, позиція Угорщини щодо ордеру на арешт Путіна буде озвучена після зустрічі глав Європейського Союзу.

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