Вважає своїм активом: як Орбан намагається впливати на Закарпаття

Відносини між Україною та Угорщиною непрості у різних аспектах. Віктор Орбан дивно ставиться до сусідства із Закарпаттям, адже робить все для того, аби угорська влада та мова мали там вплив на українське суспільство.

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів 24 Каналу, що Угорщину не варто ототожнювати з Орбаном. Це має тривати доти, поки у державі не відбудеться демократична зміна влади.

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"Ми маємо співпрацювати з угорською інтелігенцією, яка не має нічого спільного з Орбаном", – сказав він.

Прагне влади на Закарпатті

Тібор Томпа підкреслив, що українському керівництву варто звернути увагу на ситуацію на Закарпатті, адже Орбан проводить там "тотальну неоколоністську політику".

Він (прем'єр-міністр Угорщини – 24 Канал) підкорив дуже багатьох керівників місцевої влади. Кожного дня там відбуваються збори, де основною темою є лише Угорщина,

– зауважив він.

Голова угорської громади підкреслив, що Орбан неприховано пропагує викладання у навчальних закладах лише угорською мовою. Українські інтереси через таку політику відходять на другий план.

Важливо! У Берегівському районі Закарпаття є класи, де навчають лише угорською мовою, української ж там немає – це порушення законодавства. Закон України вимагає поступового збільшення частки навчання державною мовою, проте деякі навчальні заклади цього не дотримуються. Місцева влада вже отримала рекомендації від Уповноваженого із захисту державної мови усунути ці порушення.

Незначна частина угорців, які живуть на території України, за словами Тібора Томпи, зовсім не володіють українською мовою. Ці люди є активом Орбана, він намагається на Закарпатті утискати культуру та освіту України, запроваджуючи власні наративи та інтереси.

До слова, угорський уряд вважає, що Україна ще не відповідає критеріям для вступу до ЄС і має виконати умови щодо забезпечення прав нацменшин. Будапешт підготував список із 11 пунктів, там вимагають, щоб вони були виконані.