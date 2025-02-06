Угорщина стверджує, що Україна фінансує кампанію з дискредитації Орбана

Лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Україна нібито веде кампанію з дискредитації прем'єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, Київ вкладає у це "чималі кошти".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Мате Кочиша у Facebook.

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Що кажуть в Угорщині про кампанію проти Орбана

Угорський депутат під час засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки заявив, що спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана.

Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси,

– заявив Кошич.

Він також додав, що Україна нібито виділила "чималі кошти" на цю операцію, і вже почала збирати інформацію та створювати фейкові новини.

"Частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші", – каже Кочиш.

Водночас доказів, які могли б підтвердити його слова, депутат "Фідес" не надав.