Розмороження 13 мільярдів для Угорщини: як відреагували в Єврокомісії та до чого тут Україна

Угорщина запропонувала зменшити допомогу Україні. За даними ЗМІ, в Єврокомісії розраховують, що в обмін на розмороження траншу у 13 мільярдів євро для Угорщини та дасть "зелене світло" для виділення Україні 50 мільярдів євро протягом трьох років.

Єврокомісія може розморозити 13 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини, однак спершу має переконатися в дотриманні демократичних стандартів Будапештом. Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан де Керсмакер, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Мільярдний транш в обмін на допомогу Україні

Як пише Politico, Єврокомісія може розблокувати транш для Будапешту, аби переконати Орбана не накладати вето на допомогу Україні. Поточна фінансова допомога з боку ЄС закінчується цього року. Єврокомісія вже запропонувала виділити 50 мільярдів євро для України на 2024–2027 роки.

Тим часом Орбан вже виступив проти цієї пропозиції, він заявив, що пакет грошової допомоги необхідно розділити на дві частини, і спочатку виплатити лише 25 мільярдів євро. Після цього Єврокомісія має оцінити, чи є в Києві потреба на подальше фінансування.

Аби пропозиція Єврокомісії набрала чинності, її мають підтримати усі держави – члени ЄС, а також більшість членів Європарламенту.

В Єврокомісії відмовилися коментувати інформацію про те, що Брюссель хоче “домовитися” із Будапештом щодо подальшої підтримки України. У травні Угорщина провела судову реформу на вимогу Брюсселя, тож це дозволяє розблокувати частину заморожених коштів у разі позитивного рішення Єврокомісії.

Спікер ЄК, Стефан де Керсмакер заявив, що зараз Єврокомісія очікує на детальну інформацію щодо вжитих заходів Угорщиною, аби перейти до наступних кроків.

Ми ретельно проаналізували інформацію, яку нам надала Угорщина, але нам потрібні деякі додаткові роз'яснення. Саме тому ми надіслали листа з проханням надати додаткову інформацію від угорської влади. Як тільки ми отримаємо ці роз'яснення, ми продовжимо нашу оцінку,

– заявив Стефан де Керсмакер у коментарі 24 каналу.

Крок назустріч від України

Нагадаємо, що раніше Угорщина неодноразово блокувала транш допомоги Україні від ЄС. За вимогу розблокування траншу вона висувала виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни. 29 вересня стало відомо, що НАЗК виключило угорський банк OTP Bank з цього списку.

: OTP Bank входить до 50 найбільших банків у Росії. Він потрапив до переліку міжнародних спонсорів війни на початку травня 2023 року.

В агентстві повідомили, що угорський банк пообіцяв виконати низку зобов'язань: вийти з російського ринку, представити реалістичний план виходу, припинити всі господарські операції у Росії.