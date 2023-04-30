"Вже заплатили занадто високу ціну": в Угорщині образилися через критику з боку Зеленського

В інтерв'ю скандинавським журналістам Президент України Володимир Зеленський гостро розкритикував Угорщину через її позицію у війні. Реакція Будапешта не забарилася. Там образилися на українського лідера.

Відповідну заяву зробив глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сійярто. Дипломат висловив обурення через критику дій Будапешта з боку Володимира Зеленського.

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"Угорщина заплатила надзвичайно високу ціну"

Петер Сійярто заявив, що "не Зеленському вирішувати, чи доречною є політика Угорщини як члена НАТО". Потім же глава МЗС почав спекулювати і заявив, що Угорщина заплатила "надзвичайно високу ціну за цю війну". При тому, що Будапешт досі закуповує енергоресурси в країни-терористки та не планує відмовлятися від них, як інші країни Євросоюзу.

На щастя, це не йому (Володимиру Зеленському – 24 Канал) вирішувати. Угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за цю війну,

– написав Сійярто.

Наступним пунктом спекуляції стали загиблі на війні. Як приклад ціни за війну Сійярто навів те, що кілька угорців з членів угорської громади Закарпаття загинули у боротьбі з окупантами.

Чому Зеленський розкритикував Угорщину

Попри повномасштабне вторгнення в Україну та низку воєнних злочинів Росії, Угорщина продовжує підтримувати зв'язки з країною-терористом, купувати її енергоресурси. Поки у лютому 2022 року світ демонстрував підтримку Україні на тлі загрози вторгнення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив з візитом до Москви, аби домовлятися за газ. До слова, під час вторгнення Петер Сійярто також здійснює візити у Кремль. Однак ні Орбан, ні Сійярто не приїздили до Києва під час російського вторгнення.

Крім того, Будапешт часто блокує важливі рішення щодо антиросійських санкцій чи щодо допомоги Україні. Уряд Орбана критикує ЄС за санкції проти Росії, аргументуючи це тим, що вони буцімто шкодять більше Євросоюзу ніж Москві.

Також останнім часом у Будапешті пролунали скандальні заяви щодо членства України в НАТО. Віктор Орбан у соцмережах відреагував питанням "Що?" на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про майбутнє України в Альянсі, а ось віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро пішла значно далі. Політикиня заявила, що нібито для вступу України в НАТО потрібна "угода-схвалення" від Росії. Також вона взялася критикувати українську владу за нібито утиски національних меншин і взагалі заявила, що Київ "мав би дати нацменшинам автономію", переконуючи, що такий статус мало б отримати Закарпаття.

В інтерв'ю скандинавським журналістам Володимир Зеленський наголосив, що країна НАТО не може бути за ту країну, яка називає Альянс ворогом, адже тоді ця країна фактично відмовляється від союзників. У такому випадку точно не цій країні радити Україні чи варто їй вступати в НАТО. Однак глава держави підкреслив, що всі суперечки з Угорщиною можна вирішити, однак тільки лише за бажанням Будапешта.