Російські ІПСО вже не ті: як в Угорщині незграбно брешуть про "вагони трупів" ЗСУ

Російська ІПСО про "колосальні втрати" ЗСУ, після невдачі з продажним трампістом полковником Дугласом Макрегором та поширення аналогічного фейку через "жовте" турецьке видання, продовжує своє життя в угорському інформаційному просторі, що й не дивно.

"Потужний" рівень журналістики в угорських ЗМІ

Так, через журналіста Домскі Ласло на угорському TV-2 опублікували матеріал про те, що біля кордону з Угорщиною у Закарпатській області перебувають "вагони із сотнями трупів" українських військових, які не видають родичам.

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Що найцікавіше, як і належить "справжньому", "професійному" журналісту, Домскі Ласло не навів жодного факту, фото чи відео. Всі історії про вагони з сотнями трупів – виключно на словах. Часом на рівні пліток серед місцевих мешканців. А як же журналістське розслідування, фактаж? Пулітцерівська премія Домскі Ласло не сниться?

Але угорські інформаційні майданчики вже поширюють цю інформацію в режимі кроликів у шлюбний період, гіпертрофуючи фейк Домскі. Наприклад, деякі видання пишуть, що трупів так багато, що запах від них відчувається аж в угорських селах!

А тепер найцікавіше. Вгадайте, кому належить і на кого працює телеканал TV-2? Все правильно, це провладний телеканал, який вилизує путінську шістку Віктора Орбана в режимі 24/7. Ну, треба ж, яка несподіванка!

ІПСО проти українців в Угорщині

На додаток, у січні російські спецслужби через своїх агентів впливу, зокрема серед представників Угорщини, намагалися так реалізувати деморалізаційну ІПСО на Закарпатті. Вкиди були пов'язані з мобілізацією.

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Так, група "активістів", тісно пов'язаних із Росією громадян Угорщини, які називають себе "Мадяр Бекекер", провели біля посольства України в Будапешті акцію з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області.

Зібралося на акції, щоправда, лише 15 пенсіонерів. Однак сам факт постійних атак у бік України, які походять з Угорщини і покликані дестабілізувати Закарпатський регіон, більш ніж очевидний, як і безпосередній замовник цих атак.

Російські інформаційні кампанії вже не ті

Так, інформаційна кампанія про "колосальні" втрати ЗСУ триває, але коли я вперше писав про неї, то розумів, що вона буде організована масштабно – різні країни, спікери, майданчики. Я не думав, що настільки бездарно – дешеві джерела вкидання та нікчемні інформаційні майданчики.

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Загалом ця ІПСО показала, що Росія станом на 2023 рік вже виснажує ресурси для проведення таких кампаній зразка 2014 року і навіть 2021 року. Російська пропаганда може розраховувати тільки на дешевих персонажів, які давно себе дискредитували, або ж на майданчики, афілійованість Росією яких очевидніша за очевидне.