ЄС мав би поставити Орбану багато цікавих питань: в Угорщині провели антиукраїнську агітацію

Під час референдуму в Угорщині разом із бюлетенями надсилали антиукраїнські агітки. У них стверджувалося, що після вступу України до ЄС в Угорщині знизяться пенсії, ринок заполонить неякісна продукція, а також зросте українська злочинність.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що це – ІПСО за державні гроші Угорщини. Треба з'ясувати, з яких фондів гроші на антиукраїнську агітацію виділялися.

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В Орбана можуть бути послідовники

Такі дії Віктора Орбана викликають багато питань, бо його дії – не про демократію.

Тобто тут є багато питань, які ніхто не задає Орбану. Але ж демократія тут "атакована". Добре, з такими темпами ситуація може зайти ще далі. Відсутність реакції на такі дії, особливо всередині ЄС, породжує нахабність і безкарність. Орбан – це дуже поганий прецедент,

– сказав Олег Лісний.

Він наголосив, що впевнений: усередині ЄС є політики, які можуть піти за Орбаном. Їх може ставати більше, якщо вони побачать, що такий вид діяльності є прогресивним і вигідним для конкретного політика, а не для країни.

Дії лідера Угорщини спрямовані на виборців

Політолог додав, що заяви Віктора Орбана вже спрямовані на передвиборчу кампанію в Угорщині. Він взяв за основу "путінську ідею" про те, що ворог знаходиться поза межами держави. За такою логікою, всередині країни ворог – той, хто підтримує зовнішнього противника.

Важливо! В Угорщині пройшов так званий "референдум" щодо вступу України до ЄС. Віктор Орбан оголосив, що 95 відсотків його учасників виступили проти членства України в ЄС. Ба більше він переконує, що таку ж думку поділяє більшість населення інших країн ЄС.

Він додав, що політики в Європейському Союзі – далеко не всі з такими антиукраїнськими поглядами, як Орбан. Втім, є ті, хто не висловлює свою позицію і "мовчки не підтримує Україну".

З іншого боку, ми ще тільки починаємо процес. Насправді кожна країна проходила – і дуже непросто – цей шлях. Кожна наступна, яка йде в ЄС, стикається з тими вимогами, які були до тих, хто вступив раніше. І тому той, хто останній буде заходити в спільноту, матиме найскладніший шлях. Сподіваюся, що це не ми,

– сказав Лісний.

Він також додав, що Орбан "обслуговує" політичні інтереси Володимира Путіна. До всіх заяв політика варто ставитися максимально прагматично. Він грає гнучко і наразі він заходить за межі дозволеного.

Політолог також додав, що в Європейському Союзі існує ілюзія: варто спершу пройти технічні питання з Україною, а потім, якщо наступного року Орбан не виграє вибори, вже можна буде голосувати.