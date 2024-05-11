В Угорщині вважають, що багаторічний план НАТО щодо України "може призвести до світової війни"

В Угорщині вважають, що НАТО наближається до війни через те, що допомагає Україні. Там окреслили свою позицію.

Уряд Угорщини в електронному листі пояснив свою позицію щодо пропозиції в НАТО зі створення багаторічного фонду підтримки України. Там зазначили, що відправили його "тим, хто раніше надав свої контактні дані".

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Позиція уряду чітка

На думку угорського уряду, якщо НАТО надасть ці кошти протягом 5 років, то війна затягнеться ще на 5 років.

Те, що ми бачимо, є найгіршим сценарієм, тому що це може призвести до світової війни,

– вважають у Будапешті.

Крім цього, там також поскаржились на тиск нібито для "розширення війни". В угорському уряді наголосили, що мають чітку позицію та хочуть залишитись поза війною.

Ми не хочемо брати участь у цій місії НАТО. Ми зробимо все можливе, щоб уникнути відправки зброї і солдатів,

– мовиться в повідомленні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що НАТО "рухається до війни величезними кроками". За його словами, Альянс переглянув свої "червоні лінії".

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта. Він вважає, що дипломатія є єдиним реальним шляхом для завершення війни в Україні.

В Угорщині вже робили низку скандальних заяв