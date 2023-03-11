На трасі в Угорщині зіткнулися 5 вантажівок і 37 легковиків: моторошні кадри після пожежі

Біля угорського Будапешта на автотрасі М1 трапилась масштабна аварія. Попередньо відомо, що зіткнулись щонайменше 42 автівки.

Після аварії на дорозі спалахнула сильна пожежа. Попередньо відома причина аварії.

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Що відомо про жахливу аварію в Угорщині

Машини зіткнулись орієнтовно о 14:24 11 березня за місцевим часом за 30 кілометрів від Будапешту.

...Зіткнулися 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів. В результаті аварії загорілось 19 автомобілів, постраждали 36 осіб,

– повідомила угорська поліція.

Вони також зазначили, що одна людина має поранення, які загрожують життю. Ще 13 осіб – мають серйозні поранення.

Станом на 20:57 11 березня рух на трасі все ще був заблокований. Поліція перекрила рух дорогою в обох напрямках.

Наслідки аварії в Угорщині /Фото місцевої поліції

За даними видання Digi24, на місце скерували пожежників, поліцію та швидку допомогу, а також вертольоти. Преса також припускає, що причиною аварії могла стати пилова буря, що виникла на трасі в момент зіткнення. Адже це значно погіршило видимість на дорозі.

Жахливі аварії в Україні та світі: коротко