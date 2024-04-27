Глава Єврокомісії різко висловилася про Угорщину до річниці її вступу в ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву з нагоди 10 річниці вступу Угорщини до ЄС. Вона зазначила, що якби країна подала заявку сьогодні, її б також перевірили на відповідність вимогам.

У травні 2004 року до Євросоюзу приєдналося одразу 10 держав, серед яких була й Угорщина. За словами президентки Комісії, таке розширення є "чудовою історією успіху", переваги якої можуть відчути переважно громадяни, які можуть вільно подорожувати, навчатися та працювати в ЄС.

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Заява до річниці

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що якби Угорщина подала заявку на вступ до Євросоюзу сьогодні, її чекав би той самий процес, що й на будь-яку іншу країну.

Це починається з перевірки всього юридичного органу Союзу, тобто перевірки того, чи відповідає заявник вимогам, починаючи від економічної діяльності до верховенства права та стабільної судової системи до вільного від корупції суспільного життя,

– пояснила глава Єврокомісії.

Президентка зазначила, що для них важливо, щоб усі громадяни Європейського Союзу мали однакові права.

Водночас говорячи про вступ 10 країн у 2004 році Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це дало великий поштовх економіці. Зокрема торгівля всередині ЄС зросла на 40% за два десятиліття, було створено 6 мільйонів робочих місць у десяти нових державах-членах, а безробіття скоротилося вдвічі.

Угорщина заявила про "неготовність"

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач переконаний, що Україна поки не готова до вступу в Євросоюз. Причиною цього є невиконання критеріїв, які прописані в договорі. Дипломат пояснив, що Київ спочатку має досягти успіху в цьому, а потім в ЄС мають обговорити наступні кроки.

Водночас представник Угорщини заявив, що країна не висуватиме Києву додаткових умов для членства. Золтан Ковач наголосив, що рішення про розширення ЄС не має бути політичним і базуватися на заслугах країни-кандидата. Угорщина не збирається йти на жодні поступки.