Парламент Угорщини обрав нового президента країни. Ним став кандидат від керівної коаліції "Фідес-КДНП" Тамаш Шуйок.

Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 виступили проти. Ніхто з парламентарів не утримався.

Дивіться також Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО

Тамаш Шуйок став сьомим обраним президентом. Він заступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.

Варто зауважити, що кандидатуру Шуйока відкрито підтримував Віктор Орбан.

Що відомо про нового президента Угорщини

Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії.

З 2014 року став членом Конституційного суду країни, а вже у 2016-му — очолив його.

Лідер фракції "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Шуйок є "юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою". За його словами, керівні партії бачать у ньому "шанс втілити єдність нації".

Що передувало