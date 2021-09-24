Ухилився від сплати податків на понад 100 мільйонів: нардепа М'ялика судитимуть

ДБР завершило розслідування щодо члена депутатської групи "За майбутнє" Віктора М'ялика. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 100 тисяч гривень.

Тепер народному обранцю загрожує штраф у розмірі від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з забороною обіймати певні державні посади до 3 років.

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Політик продавав нерухомість

У період з 2012 по 2019 роки Віктор М'ялик продавав квартири у будинках під Києвом. Однак водночас політик не був зареєстрованим ФОПом чи юридичною особою. Доходи від продажу нардеп видавав за реалізацію власного майна. Це дозволило йому знизити податкову ставку з 18% до 5%.

Через незаконні дії депутат зміг ухилитися від сплати податків у розмірі 118 мільйонів гривень.

Адвокатів політика повідомили по те, що справу вже передали до суду.

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