Шукали "слабкі місця": на Закарпатті майже 60 ухилянтів затримали на кордоні
Джерело:ДПСУ
В Україні триває загальна мобілізація, однак дехто намагається її уникнути та перетнути кордон незаконно. Майже 50 таких "героїв" затримали у Закарпатській області.
Прикордонники затримали близько 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон. Вони намагалися потрапити до Угорщини.
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Чоловіки шукали "слабкі місця" на кордоні
Протягом 9-10 вересня прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків на шляху Угорщини та Румунії.
Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку "слабких місць" на кордоні,
– мовиться в повідомленні.
У Держприкордонній службі зазначили, що для всіх ухилянтів це закінчилось затриманням, адміністративною відповідальністю та заплямованою репутацією.
Ухилянти на кордоні: останні новини
- Громадянка Чехії намагалася незаконно вивезти свого коханого призовного віку через кордон. Для цього вона помістила чоловіка у прихований відсік власної автівки. Після викриття ухилянта жінка спровокувала конфліктну ситуацію – вона кидалася під власну автівку, яку евакуйовували з місця події. Щодо неї відкрили кримінальне провадження.
- Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про цікавий інцидент на пункті пропуску "Смільниця". Жінка намагалась незаконно вивезти свого хлопця з України до Польщі. Вона заховала його в автівці. 32-річного громадянина України виявили в салоні легковика. Він ховався за передніми сидіннями, дбайливо прикритий ковдрою. Але ця операція повністю провалилась, бо чоловіка швидко помітили львівські митники.
- У ДПСУ розповіли про двічі "героя" кордону. Він не лише намагався втекти, а й поцупив фотопастку. На це наважився 56-річний мешканець Києва. Чоловік намагався нелегально перебратися до Угорщини. Під час спроби він виявив фотопастку та вирішив її прихопити з собою про всяк випадок.