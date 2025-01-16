Заплатили 8 тисяч доларів за перетин кордону: біля Молдови злетіло в кювет авто з ухилянтами

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Деякі військовозобов'язані прагнуть уникнути призову та намагаються незаконно перетнути кордон.

Авто з порушниками злетіло в кювет на кордоні з Молдовою. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Чоловіки намагались втекти

Прикордонники розповіли, що отримали оперативну інформацію про групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон. Мешканець прикордонної території взяв чотирьох пасажирів і вирушив у бік Молдови.

Під час затримання вони намагалися втекти, але водій не впорався з керуванням – авто злетіло в кювет,

– мовиться в повідомленні.

Військовозобов'язані з Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по 8 тисяч доларів за незаконне переправлення.

На порушників склали адміністративні протоколи.

Раніше речник ДПСУ розповів, що порушників затримують щодня, проте динаміка йде на спад. За словами Андрія Демченка, спад фіксують приблизно з липня. Мовиться про 40%.