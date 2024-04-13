Ухилянти за кордоном не зможуть оформити документи: чи є винятки

Громадяни України, які перебувають за кордоном та не оновили дані в ТЦК та СП, мають це зробити. У новому законі про мобілізацію прописано, що оновити дані треба протягом 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію.

Наразі за закон у другому читанні та остаточно проголосувала Верховна Рада. Далі його має підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук. Після цього документ передають на підпис Володимиру Зеленському. Тільки через місяць з дня, наступного за днем опублікування закону, він набуде чинності.

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У своєму матеріалі 24 Канал, аналізуючи документ, написав, що чоловіки за кордоном матимуть обмеження без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення).

Коли та як чоловіки за кордоном мають оновити дані

Чоловіки за кордоном також мають оновити персональні дані протягом 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію. Вони можуть це зробити у телефонному режимі або через електронну пошту ТЦК.

Якщо ж чоловік немає військо-облікових документів (квитка чи посвідчення), то не зможе:

оформити паспорт чи закордонний паспорт,

скористатися консульськими послугами.

Однак паспорт можна оформити з одночасним оновленням даних.

Проте не всі консульські послуги надаватимуться тільки за умови оновлення військово-облікових даних. Зокрема, винятком є такі консульські випадки:

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України;

другий з батьків цих дітей є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

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Коротко про новий закон про мобілізацію