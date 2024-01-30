Як в Україні хочуть карати ухилянтів від мобілізації: що пропонує Кабмін

В Україні хочуть карати осіб, що ухиляються від військової служби через суд. Мова йде про винесення судових рішень та їх примусового виконання.

Відповідні пункти містяться в новому законопроєкті про мобілізацію, який внесли до Ради 30 січня. Що відомо про покарання для ухилянтів – передає 24 Канал.

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Судові рішення щодо ухилянтів

Згідно з законопроєктом, в Україні планується запровадити заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Мова йде про умови, передбачені частиною 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Так, згідно з текстом законопроєкта, якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться ТЦК у визначений термін, то його можуть затримати та доставити військкомату протягом 15 днів.

Якщо ж неможливо затримати особу, то через судове рішення до нього можуть вжити заходи впливу. Суд може постановити накласти такі обмеження:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;

арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Однак заява ТЦК може бути відкликана у разі, якщо особа з'явилася до військкомату або суд не задовольнить вимогу заявника. Особа може оскаржити обмеження у судовому порядку.

Новий законопроєкт

У минулому законопроєкті також була передбачена можливість таких обмежень, однак шляхом внесення особи до Реєстру боржників. Таке рішення викликало критику, зокрема й через корупційну складову. Тоді пропонувалося, що як вносити, так і прибирати військовозобов'язаного зможуть працівники ТЦК

Ще вдень 30 січня журналісти писали, що оновлена версія законопроєкту про мобілізацію перебуває на фінальній стадії допрацювання Кабміном. Однак вже ввечері картка законопроєкту з'явилася на сайті Верховної Ради.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку під реєстраційним номером 10449 направлено на розгляд комітету. У Міноборони зазначили, що врахували коментарі та зауваження спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами

У новому законопроєкті, зокрема, планується можливість отримувати повістки до військкомату через електронний кабінет. Згідно з документом, днем вручення вважатимуть день, коли ТЦК отримає сповіщення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника.