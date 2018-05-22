Ухвалено закон про легалізацію сімейних ферм

Народні депутати підтримали у першому читанні закон, що дозволяє узаконити домашні фермерські господарства.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Закон під номером 6490-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств" підтримало 253 депутати.

Законопроект пропонує надати можливість жителям села легалізувати свою діяльність у формі підприємницької діяльності для фізичних осіб – підприємців, які організували фермерське господарство, в тому числі сімейне, та забезпечити їм можливість бути платниками єдиного податку четвертої групи.

Обсяги неофіційного (фактично - тіньового) ринку у секторі селянських господарств в останні роки суттєво зростають - за експертними оцінками, стосовно овочів він перевищує 80%, м’ясу – 60%, молоку – 40%. При цьому, ще декілька років тому дані показники були на 10-15 відсоткових пунктів нижчими,

– йдеться у поясненні до законопроекту.

Зазначається, що у випадку створення державою сприятливих умов розвитку щонайменше від 200 тисяч до 1 мільйона 100 тисяч селянських господарств могли б вийти з тіні, набувши статусу суб’єкта підприємницької діяльності (сімейного фермерського господарства).

Додамо, що у 2018 році Кабінет міністрів України запланував виділити не менше як 1 мільярд гривень на реалізацію програми підтримки українського фермерства.

Нагадаємо, що 90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.