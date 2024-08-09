Ухваліть єдине правильне, – влада Костянтинівки звернулася до жителів після удару Росії
Росія завдала авіаційного удару по супермаркету в Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 2 людей, ще 17 поранені.
Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА. Після російської атаки Сергій Горбунов звернувся до місцевих жителів з закликом.
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Станом на 13:00 уже відомо про 17 поранених і 2 загиблих внаслідок авіаційного удару Росії по супермаркету в місті Костянтинівці. Голова МВА повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці злочину окупантів триває.
Не ризикуйте життям та здоров'ям своїм та своїх близьких, особливо дітей! Прийміть єдине правильне рішення – евакуюйтесь до більш безпечних регіонів нашої країни на період ведення активних бойових дій, у яких, на жаль, на сьогодні перебуває наша громада,
– наголосив Сергій Горбунов.