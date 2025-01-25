Указ Держдепу не стосується допомоги Україні, – джерела ЗМІ у Пентагоні

Держдеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів. Однак цей указ не стосується допомоги, яка виділяється Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

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Указ Держдепу не стосується України

Остап Яриш наголосив, що указ Держдепу США щодо заморозки допомоги іншим країнам не стосується військової підтримки України. Про це повідомляють джерела журналіста у Пентагоні.

Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили,

– написав Яриш.

Раніше видання Politico заявило, що Держдеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги на 90 днів. Це рішення стосується зокрема й України, але, ймовірно, не військової допомоги. Вказівка, яка надійшла в п’ятницю, викликала здивування навіть серед працівників відомства.

Представник USAID на умовах анонімності повідомив журналістам, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказано припинити всі роботи.

Крім того, серед проєктів заморожених проєктів є підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей.

У Пентагоні також раніше повідомляли, що указ Трампа про 90-денну паузу в міжнародній підтримці не вплине на військову допомогу Україні. У відомстві запевнили, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI залишаються в силі, а постачання за програмою PDA продовжується.