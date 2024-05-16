Указ про бронювання співробітників Glovo, Favbet і Visa скасовано

В Мінекономіки скасували наказ про бронювання Glovo, Favbet, Visa та низки інших компаній, які були в новому указі. У міністерстві повідомили. що тепер прийматимуть рішення щодо кожної компанії окремо.

Раніше у мережі з'явилося фото указу Мінекономіки, згідно з яким броню від мобілізації отримали букмекерські контори, рекламні агенції та компанії з власниками зі США. Серед цих компаній, зокрема, були Glovo, Favbet та Visa. Зі всього списку зв'язок з армією має лише компанія "Корт", яка займається розробкою систем РЕБ і безпілотників. Тож з огляду на суспільний резонанс міністерство скасувало указ.

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Мінекономіки скасувало останній наказ про бронювання

Юлія Свириденко повідомила про скасування наказу на своїй сторінці у фейсбуці, зазначивши, що тепер рішення прийматимуться окремо щодо кожної з компаній.

З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу,

– сказала вона.

Як ці компанії опинилися у списках на бронювання

За словами Свириденко, зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Після цього відомство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час,

– додала вона.

У Мінекономіки пообіцяли провести оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.