Указ Путіна про квазіреспубліки повторює указ про Південну Осетію
Володимир Путін у 2022 році підписав такий же указ, як й у 2008 році. Щоправда тоді мовилось про територію Південної Осетії.
Текст двох договорів майже аналогічний. На це під час засідання Радбезу ООН звернув увагу постпред України в ООН Сергій Кислиця.
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Путін підписав фактично аналогічний указ, що й у 2008 році
У 2022 році Росія майже дослівно повторила своє рішення 2008 року про "визнання" окупованої Південної Осетії.
Під час засідання Радбезу ООН Сергій Килиця заявив, що єдина відмінність двох указів – від 2008 і 2022 років – це назви самопроголошених псевдореспублік, "незалежність" яких "визнав" Кремль.
Кремль дослівно копіює указ щодо Грузії від 2008 року. Жодної творчості. Слово в слово, копі-паст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре. Хто наступний із членів ООН? Питання відкрите…
– справедливо сказав Кислиця.
Зокрема обидва "документи" мають слова:
- спочатку, що, "враховуючи волевиявлення… народу" у так званому "документі" Путін наказав "визнати… "республіку" як суверенну і незалежну державу";
- далі знову ж таки мовиться, що МЗС Росії доручають "провести… переговори про встановлення дипломатичних відносин і досягнуту домовленість оформити відповідними документами";
- президент Росії наказує МЗС "провести за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади переговори" про "підготовку договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу";
- також мовиться про "здійснення збройними силами Росії на (окупованій території – 24 канал) функцій з підтримання миру";
- у 5 пункті кожного "документу" мовиться, що вони починають діяти "з дня підписання".
Порівняння "документів" про Південну Осетію та псевдореспубліки Донбасу / Фото з телеграму SPRAVDI
Коротко про "визнання" квазіреспублік Росією
- 21 лютого Росія "визнала" бойовиків на Донбасі. Указ підписав президент Росії.
- 22 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" псевдореспублік на території Луганської та Донецької областей України.
- У цей же день очільник Кремля запросив та отримав дозвіл Ради федерації офіційно застосовувати війська за кордоном.
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