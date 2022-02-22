Указ Путіна про квазіреспубліки повторює указ про Південну Осетію

Володимир Путін у 2022 році підписав такий же указ, як й у 2008 році. Щоправда тоді мовилось про територію Південної Осетії.

Текст двох договорів майже аналогічний. На це під час засідання Радбезу ООН звернув увагу постпред України в ООН Сергій Кислиця.

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Путін підписав фактично аналогічний указ, що й у 2008 році

У 2022 році Росія майже дослівно повторила своє рішення 2008 року про "визнання" окупованої Південної Осетії.

Під час засідання Радбезу ООН Сергій Килиця заявив, що єдина відмінність двох указів – від 2008 і 2022 років – це назви самопроголошених псевдореспублік, "незалежність" яких "визнав" Кремль.

Кремль дослівно копіює указ щодо Грузії від 2008 року. Жодної творчості. Слово в слово, копі-паст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре. Хто наступний із членів ООН? Питання відкрите…

– справедливо сказав Кислиця.

Зокрема обидва "документи" мають слова:

спочатку, що, "враховуючи волевиявлення… народу" у так званому "документі" Путін наказав "визнати… "республіку" як суверенну і незалежну державу";

далі знову ж таки мовиться, що МЗС Росії доручають "провести… переговори про встановлення дипломатичних відносин і досягнуту домовленість оформити відповідними документами";

президент Росії наказує МЗС "провести за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади переговори" про "підготовку договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу";

також мовиться про "здійснення збройними силами Росії на (окупованій території – 24 канал) функцій з підтримання миру";

у 5 пункті кожного "документу" мовиться, що вони починають діяти "з дня підписання".



Порівняння "документів" про Південну Осетію та псевдореспубліки Донбасу / Фото з телеграму SPRAVDI

Коротко про "визнання" квазіреспублік Росією

21 лютого Росія "визнала" бойовиків на Донбасі. Указ підписав президент Росії.

22 лютого Володимир Путін заявив про "визнання" псевдореспублік на території Луганської та Донецької областей України.

У цей же день очільник Кремля запросив та отримав дозвіл Ради федерації офіційно застосовувати війська за кордоном.

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