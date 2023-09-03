Буданов розповів деталі спецоперації з виманювання пілота російського Мі-8

Головному управлінню розвідки вдалося виманити російський вертоліт Мі-8 з екіпажем. Голова ГУР Кирило Буданов розповів, як відбувалася спецоперація "Синиця".

Також у відомстві показали пілота, якого переконали летіти в Україну. За словами, Буданова, до нього вдалося знайти підхід.

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Україна виманила російського пілота

У фільмі "Збиті льотчики Росії", прем'єра якого відбудеться 3 вересня о 22:15 в ефірі національного телемарафону, вперше розкрили деталі чи не найуспішнішої за всю історію України спецоперації ГУР МО під кодовою назвою "Синиця".

Завдяки ретельно спланованій та чіткій роботі українських воєнних розвідників російський пілот перегнав на нашу територію ворожий вертоліт МІ-8АМТШ, завантажений компонентами до бойових літаків.

Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю (його – 24 Канал) родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо що маємо,

– зазначив Буданов.

За словами автора циклу "Воєнна розвідка України" Артема Шевченка, операція ГУР МО "Синиця" була дуже подібною до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МІГ-21.

"Цю унікальну історію правильного російського льотчика, поміж кількох набагато трагічніших історій неправильних російських пілотів, покажемо у неділю, 3 вересня", – анонсував Шевченко.

Стрічка "Збиті льотчики Росії" із циклу "Воєнна розвідка України" описує найвизначніші епізоди протистояння Сил безпеки та оборони України повітряній навалі росіян під час повномасштабного вторгнення. Фільм містить:

приголомшливі кадри знищення літаків, вертольотів, ракет та дронів Росії; ️‍

унікальні свідчення українських розвідників, пілотів та зенітників;

показові історії полонених російських льотчиків. ️

Дивіться анонс фільму "Збиті льотчики Росії"

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Коротко про спецоперацію ГУР МО