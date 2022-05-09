"Укравтодор" відновив сполучення між Києвом і Полтавою

Олександр Кубраков заявив, що на Київщині поблизу села Борщів побудували дорогу поруч зі зруйнованим мостом. Сполучення між столицею та Полтавою відновлено.

Очільник Міністерства інфраструктури зазначив, що тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, але і на вантажний транспорт.

Читайте також Укравтодор забезпечив проїзд на 30 тимчасових переправах біля зруйнованих мостів, – Івко

Це критично важливо – адже магістраль М-03 Київ – Полтава є однією з ключових у країні,

– підкреслив Олександр Кубраков.

За його словами, у найкоротші терміни дорожники:

влаштували через річку Трубіж 7 водопропускних труб;

ґрунт укріпили геотекстильною решіткою;

на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш;

зверху – асфальтобетонне покриття;

встановили відповідні знаки.

Міністр інфраструктури вказав, що поки в країни триває повномасштабна війна логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджують завдяки тимчасовим об'їзним шляхам і переправам.

Олександр Кубраков пояснив, що вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, які українським військовослужбовцям вдалося звільнити з російської окупації.

На Київщині вдалося відновити рух на усіх переправах окрім тих, які потребують розмінування.

Сполучення Гостомеля і Бучі з Києвом

У районі Гостомеля 29 квітня відкрили переправу на трасі М-07 Київ – Ковель – Яготин. Вона забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь.

Трасою можуть курсувати легкові автівки, вантажівки та автобуси. Переправа не лише полегшила пересування містян, але й дозволить оживити економічне життя регіону.

Планували відновити залізничний міст

У Київській області до 8 травня планували відновити залізничний міст. До робіт залучили залізничників львівського мостобудівельного поїзда, а також фахівців Держспецслужби транспорту.

Протягом декількох тижнів відбувалося облаштування ростверків і тимчасових опор. Далі – встановлення прогонової будови. Відновлення мосту дасть можливість повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва. Процес повинен був бути завершеним до 8 травня.