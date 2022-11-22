В умовах снігопадів й ожеледиці: в Укравтодорі розповіли про проїзд головними автошляхами
Джерело:Укравтодор
У частині областей України продовжують усувати наслідки снігопаду. Зокрема, дорожні служби розчищають автошляхи.
У Житомирській області дороги місцями засніжені, тим часом на Сумщині – справжня снігова каша. Про це повідомили в Укравтодорі.
До теми Снігопад, ожеледиця та збитки: що відбувається в засніжених областях України
Проїзд державними дорогами забезпечений
Загалом проїзд державними дорогами забезпечиний. Також станом на 22 листопада зняли обмеження на рух вантажівок на автошляхах М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин у Житомирській області. Втім, на дорогах продовжують працювати 303 одиниці спецтехніки та 436 робітників.
Водіїв просимо надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці,
– зазначили в Укравтодорі.
Цікаво Як довго в Україні ще будуть снігопади й морози
На частині території України снігопад та ожеледиця: останні новини
- Зауважимо, що через сильний сніг та хуртовину з 18 години 21 вересня Укравтодор запроваджував обмеження руху вантажівок на дорогах загального користування М-06 та М-07. Це було необхідно, аби не допустити ДТП та виникнення заторів.
- Тим часом у КМДА повідомили, що для боротьби з ожеледицею у столиці задіяли 192 одиниці техніки "Київавтодору", а ще техніку та працівників інших компаній. Ба більше, вдень дорожники планують збільшити кількість техніки та робітників для обробки вулиць. Лише за 22 листопада вже використали 9,6 тонни протиожеледної суміші.
- Також у Києві внаслідок негоди зламано 120 дерев. Майже пів сотні повалених стовбурів та гілок рятувальники вже прибрали.
Вас може зацікавити – В Україні випав перший сніг: дивіться відео