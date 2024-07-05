Наявні працюють відмінно: скільки ще ППО Patriot може отримати Україна цьогоріч

Україна отримала додатковий ЗРК Patriot з Німеччини. Він має посилити захист мирного населення та інфраструктури України від російських літаків, безпілотників та ракет.

Український екіпаж системи успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що нині в Україні є 3 Patriot.

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Patriot добре справляється з російською балістикою

Світан наголосив, що ці ЗРК відмінно працюють та перехоплюють російські балістичні ракети, зокрема "Іскандери" і "Кинджали". З його слів, у 2024 році Україна, ймовірно, може отримати ще 5 – 7 таких систем.

"Загалом, як мінімум, в Україні таких протибалістичних систем буде 12. Цей ЗРК може перехоплювати російську балістику завдяки своїм тактико-технічним даним, а наші зенітники ще й додали у роботу систем деякий креатив. Наші партнери вчать українських військових, як продуктивніше використовувати Patriot", – розповів Світан.

Нещодавно командир 96 ЗРБ Сергій Яременко повідомив, що всі "Кинджали", які були запущені по Києву з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, були успішно перехоплені. Жодна балістична ракета з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці України.