Україна готова допомагати країнам Африки у боротьбі з російськими найманцями, – Reuters

Україна висловила готовність допомогти африканським країнам у боротьбі з російськими найманцями. Київ пропонує військовий вишкіл, надання бойового досвіду та допомоги біженцям у регіонах впливу Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як Україна планує допомагати країнам Африки

Журналісти зазначають, що Мавританія, розташована західному краю Африки, стала, ймовірно, перевалковим пунктом для дедалі глобальнішої боротьби України з її супротивником – Росією.

Нове посольство Києва в столиці країни Нуакшот – одне з 8, відкритих в Африці з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році – контролювало доставлення продовольчої допомоги біженцям із сусіднього Малі.

Київ також пропонує навчати мавританських солдатів на тлі напруженості між Мавританією та Малі, де Москва підтримує урядові сили проти повстанців туарегів.

Відомо, що російські солдати та найманці охороняють президентів у кількох країнах Західної та Центральної Африки, тоді як російські гірничодобувні компанії закріпилися в регіоні Сахель, до якого входить Малі.

В інтерв'ю в Києві спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх заявив, що військова присутність Росії в Сахелі "підірвала стабільність" регіону.

Україна готова продовжувати навчання офіцерів та представників збройних сил Мавританії, ділитися технологіями та досягненнями, яких досягла на полі бою проти Росії,

– повідомив Субх.

Він також додав, що Україна раніше проводила таке навчання до повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше у Кремлі заявляли, що Росія розширить співпрацю з африканськими країнами, зокрема в таких чутливих сферах як оборона. Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Росія є найбільшим постачальником зброї до Африки.

Спецпредставник України також зазначив, що з 2022 року Київ відкрив 8 із 10 нових посольств, оголошених у 2022 році на континенті. Тим самим наша держава збільшила кількість місій в Африці до 18.

За словами Субха, Україна хоче переконати африканські країни, що її боротьба проти Росії має паралелі з їхніми власними зусиллями щодо подолання спадщини європейського колоніалізму.

На чому зараз у допомозі робить акцент Україна

Попри пропозицію військового вишколу, зусилля України під час війни щодо завоювання прихильності африканських союзників значною мірою зосереджувалися на харчуванні.

Київ стверджує, що надіслав майже 300 000 тонн допомоги, розподіленої через Всесвітню продовольчу програму у межах фінансованої ЄС та США програми під назвою "Зерно з України".

Як повідомив у квітні аналітичний центр European Policy Centre, допомога від України досягла 8 мільйонів людей у ​​12 країнах. Серед них були Конго, Ефіопія, Сомалі, Нігерія, Кенія та Судан.

У Мавританії продовольчу допомогу здебільшого доставляли до Мбери, найбільшого табору біженців у Західній Африці, де проживає значна кількість малійців, які тікають від підтримуваних Росією владних сил країни через кордон.

Демонструючи, що це є основною альтернативою російським постачанням продовольства, Україна сподівається, що африканські країни, які зберігали нейтралітет під час війни, почнуть тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Зберігаючи свою роль одного з гарантів продовольчої безпеки світу, Україна може перешкодити Росії використовувати постачання продовольства як політичний важіль впливу,

– заявив Роман Середа, тимчасовий повірений у справах України в Нуакшоті.

Окрім того, у відповідь на російську дезінформацію, Київ розробив власну африканську стратегію, спрямовану на спростування кремлівських наративів, а також на розвиток торгівлі, інвестицій і дипломатичних зв’язків.

Водночас Україна категорично заперечує свою причетність до літнього нападу в Малі, внаслідок якого загинули 84 російські бойовики. Проте українські дипломати підтверджують, що допомога біженцям, які "рятуються від росіян", триває.