Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню

Україна атакувала носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. За атакою на російські кораблі стоять СБУ разом з ВМС.

Джерела 24 Каналу в СБУ підтверджують, що атака на ракетоносій "Буян" (13 жовтня) та підрив "Державина" (11 жовтня) – справа рук СБУ з ВМС України.

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СБУ намагалися уразити російський підводний човен

Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Джерела 24 Каналу розповіли, що українські військові намагалися уразити російський підводний човен "Алроса", однак його знищення поки відтермінувалось.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків",

– розповіло джерело.

Один з організаторів спецоперації зазначив, що СБУ попереджає російських окупантів: "не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".

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