Україна атакувала кораблі "Буян" та "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню
Україна атакувала носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. За атакою на російські кораблі стоять СБУ разом з ВМС.
Джерела 24 Каналу в СБУ підтверджують, що атака на ракетоносій "Буян" (13 жовтня) та підрив "Державина" (11 жовтня) – справа рук СБУ з ВМС України.
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СБУ намагалися уразити російський підводний човен
Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.
Джерела 24 Каналу розповіли, що українські військові намагалися уразити російський підводний човен "Алроса", однак його знищення поки відтермінувалось.
Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків",
– розповіло джерело.
Один з організаторів спецоперації зазначив, що СБУ попереджає російських окупантів: "не треба ходити українськими водами, якщо хочете зберегти хоч якісь залишки свого флоту".
Україна атакувала російські кораблі: більше деталей
- Українські військові продовжили серію атак по кораблях Росії у Чорному морі, тим самим знищуючи флот ворога. Україна вже потопила крейсер "Москва", знешкодила великі десантні кораблі "Олегенорский горняк" і "Мінськ" та знищила підводний ракетоносій "Ростов".
- 12 жовтня у ВМС підтвердили, що російський корабель "Павел Державін" був пошкоджений поблизу Севастополя. Однак російські пропагандисти вперто заявляли, що корабель нібито не пошкоджений.
- Спершу була інформація, що "Павел Державін" міг підірватися на морський міні після шторму.
- Зранку 13 жовтня з'явилася інформація, що в Чорному морі міг бути уражений "Буян", який несе ракети "Калібр".
- Знищення російських ракетоносіїв вкрай важливе для України на тлі можливих масованих атак Росії по енергетичній інфраструктурі України та інших об'єктах.